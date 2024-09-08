На матче молодежек «Комо» и «Милана» дождь превратил поле в болото. Погода не помешала игрокам забить роскошный гол

Матч Серии А между командами U17 «Комо» и «Милана» сыграли во время сильного дождя. Судьи решили не переносить игру, хотя очевидно, что в таких условиях играть очень тяжело.

На газоне стадиона образовались огромные лужи, которые тормозили мяч и мешали футболистам обеих команд. Происходящее напоминало неуправляемый хаос, в котором более успешными оказались игроки «Комо».

Под конец второго тайма они и так вели 3:2, а в добавленное время забили четвертый гол, который получился очень красивым. Вратарь ошибся и выбил мяч прямо на ногу игроку «Комо», который не долго думая отправил его в сторону ворот. Там поле оказалось сухим и благодаря отскоку голкипер не смог его достать.

В принципе, ничего удивительного, ведь для озера «Комо» водная стихия более привычна, чем для «Милана».