Иско предстоит повторная операция из-за осложнений после перелома. «Мадрид» поддержал экс-игрока

Иско провел великолепный сезон за «Бетис», в матче 36-го тура против «Лас-Пальмас» он получил перелом малоберцовой кости левой ноги.

Испанец перенес операцию. Он не играл с мая, из-за повреждения он пропустил победный для «красной фурии» чемпионат Европы.

К сожалению, восстановление движется плохо. На днях стало известно, что у полузащитника возникли осложнения при заживлении перелома. Ему предстоит перенести еще одну операцию.

«Королевский клуб» поддержал своего бывшего игрока:

«Мадридский «Реал» и болельщики клуба хотят выразить привязанность и поддержку нашему любимому Иско, который, как мы надеемся, скоро поправится, чтобы мы могли продолжать наслаждаться его волшебством на поле».

Игрок ответил «сливочным» эмодзи.

Пожелаем испанцу скорее вернуться в строй!

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