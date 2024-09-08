На тренировке сборной Вегорст сцепился с Тимбером. Своей реакцией на фол защитника Ваут выбесил Кумана

В субботу сборная Нидерландов обыграла в Лиге наций Боснию и Герцеговину − 5:2. Ваут Вегорст начинал игру на скамейке, а затем появился на поле и забил четвертый мяч команды. После матча он и остальные запасные провели тренировку.

Как сообщает AD , Ваут Вегорст сцепился с защитником «Арсенала» Юрриеном Тимбером. Экс-форварда «МЮ» взбесила жесткая игра партнера во время двухсторонки. Ваут посчитали, что был фол, уселся на газон, жаловался и протестовал по этому поводу, обмениваясь репликами с Тимбером.

В эту перепалку вмешался Роналд Куман: «Я сказал что-то тебе, я сказал что-то ему».

Как показывают кадры, опубликованные ESPN, Вегорст продолжал выражать недовольство и испытывал терпение Кумана, который, как говорят, по итогу крикнул: «Всё, хватит!».

32-летний форвард продолжил тренировку, но был очень раздражен. Его видели лежащим на манекене, а когда тренировка завершилась, Вегорст пулей вылетел с поля, снял футболку, сел на велосипед и уехал в отель. Когда Куман увидел все это, то сказал: «У него нет травмы».