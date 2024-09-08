Этого сейчас не хватает «Реалу»? Посмотрите, как в разные годы Роналду заряжал партнеров перед матчами

Криштиану Роналду навсегда в истории «Реала», девять лет португальца в «Мадриде» стали одни из самых успешных периодов клуба. Но не только 458 голов отражают его величие.

Роналду был лидером команды – человеком, смотря на которого, другие становились лучше. Португалец трудился и в подтрибунке: посмотрите, как в разные годы заряжал одноклубников перед выходом на поле. Криштиану пережил несколько смен составов, но его ритуал был постоянным.