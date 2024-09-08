10 самых дорогих выпускников «Ла Масии» – где они сейчас?
Выстроить академию футбольного клуба, которая будет стабильно нести деньги и таланты – невероятно тяжело. Сейчас такая привилегия есть лишь у нескольких клубов, и «Ла Масия» «Барселоны» – точно самая известная.
Вот список 10 самых дорогих выпускников академии каталонцев на сегодняшний день (по данным Transfermarkt):
1. Ламин Ямаль: 120 млн.
2. Гави: 90 млн.
3. Хави Симонс: 80 млн, сейчас в «РБ Лейпциг».
4. Дани Ольмо: 60 млн.
5. Таке Кубо: 50 млн, сейчас в «Сосьедаде».
6. Алекс Гримальдо: 45 млн, сейчас в «Байере».
7. Алекс Бальде: 40 млн.
8. Андре Онана: 35 млн, сейчас в «МЮ».
9. Пау Кубарси: 30 млн.
=. Фермин Лопес: 30 млн.
=. Марк Кукурелья: 30 млн, сейчас в «Челси».
=. Лео Месси: 30 млн, сейчас в «Интер Майами».