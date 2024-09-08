10 самых дорогих выпускников «Ла Масии» – где они сейчас?

Выстроить академию футбольного клуба, которая будет стабильно нести деньги и таланты – невероятно тяжело. Сейчас такая привилегия есть лишь у нескольких клубов, и «Ла Масия» «Барселоны» – точно самая известная.

Вот список 10 самых дорогих выпускников академии каталонцев на сегодняшний день (по данным Transfermarkt):

1. Ламин Ямаль: 120 млн.

2. Гави: 90 млн.

3. Хави Симонс: 80 млн, сейчас в «РБ Лейпциг».

4. Дани Ольмо: 60 млн.

5. Таке Кубо: 50 млн, сейчас в «Сосьедаде».

6. Алекс Гримальдо: 45 млн, сейчас в «Байере».

7. Алекс Бальде: 40 млн.

8. Андре Онана: 35 млн, сейчас в «МЮ».

9. Пау Кубарси: 30 млн.

=. Фермин Лопес: 30 млн.

=. Марк Кукурелья: 30 млн, сейчас в «Челси».

=. Лео Месси: 30 млн, сейчас в «Интер Майами».