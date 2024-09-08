Слот идеально стартовал с «Ливерпулем», но уже показал главное отличие от Клоппа. Устраняет побочный эффект эпохи Юргена

Арне Слот начал в АПЛ с трех побед подряд, хотя постепенно меняет «Ливерпуль». Новый тренерский штаб, новые роли игроков, но главное отличие от эпохи Юргена Клоппа – управление заменами.

Нидерландец уже показал, что готов менять несколько ключевых игроков задолго до финального свистка. Но его матч-менеджмент нацелен на дистанцию всего сезона: Слот бережет футболистов от травм, поэтому во всех трех турах делал тройные замены еще до 80-й минуты – сажал Трента, Робертсона, Жоту, Диаса, Салаха.

Косвенное подтверждение стратегии Слота – в его объяснении замены Александера-Арнолда во втором туре: «Мы должны заботиться о Тренте. Он нужен нам на весь сезон , а не только на первые две игры».

«Ливерпуль» хронически страдает от травм – это побочный эффект высокоинтенсивного футбола Клоппа. Репутация Слота как «специалиста по предотвращению травм» делает его подход крайне важным для предстоящего сезона с новым форматом ЛЧ, где будет больше матчей.