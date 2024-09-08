Анчелотти рассказал, как празднует победы. Его дом наполнен сигарами и жвачкой

На днях Карло Анчелотти признался, что вообще не курит, хотя его дом наполнен сигарами. Все началось с этого фото в 2022-м:

Оно стало культовым – фанаты просили повторить. Карло сделал это в 2024-м.

Итальянец поделился, как обычно празднует успехи:

«Мне нравится танцевать, петь, хорошо проводить время с семьей и друзьями. Важно выбрать правильный момент для этого. Я пою, когда мы выигрываем титулы

Я курил сигару всего раз в жизни – это было в автобусе с игроками. Я никогда не курю сигары, но сейчас у меня дома полно сигар – надарили.

То же самое со жвачкой: люди всегда дарят мне ее, а я жую ее только во время матчей».