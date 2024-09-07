❗ Антони мог покинуть «Манчестер Юнайтед» летом. Но похоже, что уйдет зимой - есть покупатель

Оказывается, Антони все-таки мог покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Бразильца часто упоминали, как одного из главных претендентов на уход из клуба. Но Эрик тен Хан все еще рассчитывает, что он себя покажет.

По информации Caught Offside, «Ньюкасл» рассчитывает подписать Антони уже зимой.

Клуб хотел подписать игрока этим летом, но не сумел по финансовым причинам. Уточняется, что «сороки» сконцентрируются на бразильце, если не смогут купить Энтони Элангу у «Ноттингем Форест».

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хоу ценит мастерство Антони и считает, что он был бы отличным дополнением к нынешнему составу.

«Манчестер Юнайтед» попросит за трансфер не менее 40 миллионов фунтов стерлингов.