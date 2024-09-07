😳 «Учитывая, какой я провел сезон...» Лаутаро считает, что может получить «Золотой мяч»
Лаутаро Мартинес попал в шорт-лист претендентов на премию «Золотой мяч».
Аргентинца спросили, что он думает о своих шансах на награду:
«Учитывая, какой я провел сезон, считаю себя полноправным претендентом на «Золотой мяч».
Удивительно, но аргентинца поддержали в соцсетях.
💭 «Вылет «Интера» в 1/8 финала ЛЧ обрек его шансы».
💭 «Если бы «Интер» прошел дальше в Лиге чемпионов, то думаю, было бы справедливо отдать ему награду. Его статистика за прошлый сезон и количество титулов подкрепляют это».
💭 «К сожалению, все определил один матч с «Атлетико».
💭 «Победа в Серии А и Кубке Америки, а также лучший бомбардир в обоих соревнованиях - определенно отличные шансы. Но все же недостаточно. Максимум - второе место».
Напомним, «Золотой мяч» будет вручен 28 октября в Париже.
Лучший игрок Серии А
Чемпион Серии А
Лучший бомбардир серии А
Победитель кубка Америки
Лучший бомбардир Кубка Америки
Забил победный гол в финале КА
Да в любой год этому игроку дали бы ЗМ, напомнить за что зубастику давали?:) Но к сожалению сейчас повестка не та, и дадут Африканцу из реала, что будет очередным позорищем после кражи Рибери:))