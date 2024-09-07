🤨 «Иногда он играет так, словно у него нет ног». Дембеле опозорился в матче с Италией: упустил идеальный момент и стал посмешищем для фанатов 🤯
Миновал год с момента ухода Усмана Дембеле из «Барселоны». Радоваться этому или грустить фанаты каталонского клуба так и не поняли.
Что ж, теперь этого не знают и болельщики «ПСЖ».
Помимо нестабильности, вингер по-прежнему выдает такие перлы. Даже за сборную.
Момент был просто потрясающий.
В итоге Франция проиграла Италии со счетом 1:3. Матч прошел в рамках первого тура Лиги наций.
У болельщиков уже нет сил на это смотреть.
💭 «Иногда он играет так, будто идеально владеет обеими ногами. А иногда так, словно у него их нет».
💭 «У него в стате -1 удар по воротам».
💭 «Так выглядит красный тайминг в FIFA».
💭 «Как только я увидел этот момент, то сразу понял, что произойдет. Дембеле нужен нулевой угол, чтобы забить».