😈 Сладкая месть: «Барселона U15» уничтожила сверстников из «Баварии». Счет 8:1 😏

«Барселона U15» обыграла «Баварию U15» со счетом 8:1 в Кубке Porsche Fussball Cup!

Матч состоялся в Штутгарте (Германия). Помимо каталонцев и мюнхенцев, в турнире приняли участие «Эрцгебирге Ауэ», «Вольфсбург», «Штутгарт», «Менхенгладбах», «Штутгартер Киккерс» и австрийский «Зальцбург».

Ярче всех провел игру 14-летний левый вингер «Барсы» Руслан Мба, который считается одним из самых перспективных футболистов «Ла Масии». На его счету хет-трик и две голевые передачи.

Реакция фанатов.

💭 «Мы должны были забивать им 10».

💭 «Теперь фанаты «Барсы» могут считать это местью».

💭 «Взгрели этот клуб мошенников».

💭 «Отомщены».

💭 «Это демо-версия того, что случится со взрослой «Баварией» через несколько недель».

💭 «Бавария», иди откисай».

💭 «Им нужно было забить еще один в свои».