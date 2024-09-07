🪖 «Челси» на грани Гражданской войны: совладельцы поссорились и хотят выкупить доли друг друга
Сразу несколько крупных изданий сообщают о новых сложностях в «Челси». На этот раз все очень серьезно.
Тодд Боули окончательно поссорился с владельцами инвестиционной компании Clearlake Capital, которой принадлежит 61,5% акций клуба.
Американец считает, что отношения с Бехдадом Эгбали и Хосе Фелисиано (владельцы Clearlake) на грани краха. Ситуацию невозможно исправить и дальнейшее сотрудничество не имеет смысл.
Выхода два: продать свои акции, либо выкупить все оставшиеся.
По слухам, Clearlake не намерены продавать свою долю в команде. Более того, компания рассматривает возможность выкупа остальных акций, принадлежащих в равном количестве Боули, Хансйоргу Виссу и Марку Уолтеру. Кстати, в 2027 году у Clearlake появится право назначать президента «Челси». Сейчас эту должность занимает именно Тодд Боули.
Реакция фанатов.
💭 «Вот почему у меня проблемы с людьми, которые винят во всем Боули. У этого парня всего 13% акций. Но его все равно винят во всех бедах. К черту Clearlake».
💭 «Я всегда знал, что этот клуб не будет прежним после ухода Романа Абрамовича».
💭 «Какого черта происходит с «Челси»?
💭 «Началась Гражданская война».
💭 «Челси» конец».