Калафьори получил травму в матче Франция - Италия по случайности: это уже 15-я травма защитника

Риккардо Калафьори получил травму икроножной мышцы в игре Италии против Франции в матче Лиги наций.

Выглядело это необычно - фолили изначально вообще на игроке Франции. Усман Дембеле так завалился на газон, что перевернулся и задел ногой Риккардо, который вообще не принимал участие в эпизоде. Не повезло.

К счастью для «Арсенала», травма оказалась несерьезной. Коуч итальянцев Луччано Спалетти уже сказал, что защитник может вернуться к следующей игре против Израиля в понедельник.

Но есть и причина для беспокойства - за свою короткую карьеру итальянец получил уже 15 травм. А ему всего 22 года.

В целом защитник провел 541 день вне игры с 16 лет. Впрочем, в сезоне 2023/24 он пропустил всего две игры.