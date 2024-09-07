«Из-за этого матча отец не пришел на мой выпускной», написал юзер и прикрепил матч «Барсы», а его лайкнуло 355 тысяч

Пользователь твиттера запостил нарезку с игрой Лео Месси в финале ЛЧ 2011 года и написал: «Из-за этого матча отец не пришел на мой выпускной».

Пока мы писали этот пост, количество лайков на твите выросло с 355 тысяч до 360-ти!

В том финале «Барса» играла против «МЮ», каталонцы победили 3:1 и выиграли ЛЧ во второй раз за 3 года. В 2009-м в финале также был обыгран «МЮ» (2:0 с легендарным голом Месси головой).

Месси забил и в финале 2011 года - вывел «Барсу» вперед при счете 1:1.

А финальную точку в том финале поставил Давид Вилья.

В том году Лео получил «Золотой мяч», продолжив победную серию награды с 2009 года. В 2012-м аргентинец забрал награду в четвертый раз кряду.