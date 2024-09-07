Цифра дня: сколько «Барселона» заплатила Гюндогану за уход свободным агентом

Илкай Гюндоган покинул «Барселону» в качестве свободного агента в августе, вернувшись в «Манчестер Сити».

По данным Cule Mania и Diario Sport, «Барселона» выплатила Гюндогану трехмесячную зарплату, прежде чем он покинул клуб.

Источник уверяет, что Гюндогану была выплачена полная зарплата за июнь, июль и август, прежде чем он подписал контракт с «Манчестер Сити».

Гюндоган зарабатывал в «Барселоне» около 800 000 евро в месяц, это около 2,5 млн евро за три месяца.

«Я ухожу в сложной ситуации, но если мой уход поможет клубу финансово, это немного меня успокоит», — сказал тогда Гюндоган.

Несмотря на комментарии Гюндогана, президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что игрок попросил об уходе, поскольку беспокоился о том, что ему придется играть меньше после того, как «Барселона» подписала Дани Ольмо.