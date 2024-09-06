🤯 Что Рахим себе позволяет? Стерлинг привел в восторг фанатов, убрав трех соперников одним движением 😱

Рахим Стерлинг продолжает свое путешествие по клубам АПЛ. И текущий сезон он проведет в «Арсенале».

Если у вас этот трансфер вызывает сомнения, то самое время передумать.

На одной из последних тренировок «Арсенала» Стерлинг показал высший класс, обыграв сразу трех соперников.

Фанаты в восторге.

💭 «Обратите внимание, как они держат Габриэля на расстоянии 100 метров от него».

💭 «У нас есть идеальная замена для Сака! Мне нравится тот факт, что большинство людей этого не понимают!»

💭 «Он выглядит отлично готовым».

💭 «Нам повезло с ним».

💭 «Кажется, он мотивирован».