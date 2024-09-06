💣 «Смотрите, кто вернулся 😄». «Боруссия» выложила фото Клоппа в футболке клуба. Что происходит? 🤯

Дортмундская «Боруссия» взорвала твиттер, выложив фото Юргена Клоппа в клубной футболке.

Еще больше дразнит подпись: «Смотрите, кто вернулся 😄».

У поста за час уже 3 млн просмотров.

А вот еще фото. Похоже, что здесь тренер Шахин?

У фанатов паника.

💭 «Я скучаю по этому чуваку, он выглядит таким счастливым».

💭 «Какого черта он там делает?»

💭 «Сделайте его тренером прямо сейчас».

💭 «Лучший немецкий тренер в истории».

💭 «Дайте ему пустой чек».

💭 «Баварии» конец».

💭 «Что там происходит?»