🚨 Салах, ван Дейк и Алиссон покинут «Ливерпуль» следующим летом
«Ливерпуль» потеряет сразу трех лидеров по окончании текущего сезона, сообщает портал Caught Offside.
Мерсисайдцы расстанутся с Вирджилом ван Дейком, Мохамедом Салахом и Алиссоном. Уточняется, что все трое уедут в Саудовскую Аравию.
Напомним, ранее Салаха уже связывали с возможным уходом в саудовский чемпионат.
Реакция фанатов.
💭 «Я никогда не был так счастлив».
💭 «Еще нужно добавить, что Трент уедет в «Мадрид».
💭 «Определенно нужно перестраивать команду под нового тренера».
💭 «Это может стать проблемой».
Теперь вы поняли, зачем Мамардашвили?