🚨 Салах, ван Дейк и Алиссон покинут «Ливерпуль» следующим летом

«Ливерпуль» потеряет сразу трех лидеров по окончании текущего сезона, сообщает портал Caught Offside.

Мерсисайдцы расстанутся с Вирджилом ван Дейком, Мохамедом Салахом и Алиссоном. Уточняется, что все трое уедут в Саудовскую Аравию.

Напомним, ранее Салаха уже связывали с возможным уходом в саудовский чемпионат.

Реакция фанатов.

💭 «Я никогда не был так счастлив».

💭 «Еще нужно добавить, что Трент уедет в «Мадрид».

💭 «Определенно нужно перестраивать команду под нового тренера».

💭 «Это может стать проблемой».

Теперь вы поняли, зачем Мамардашвили?