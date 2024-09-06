«Оставить наследие и сделать карьеру». Ямаль рос на улице, играл против старших ребят и собак − теперь разрывает на поле

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямаль нарасхват. Французское издание L'Equipe организовало для футболиста фотосессию, во время которой журналист также пообщался с испанцем и разузнал о нем больше. Теперь стало понятнее, откуда в 17-летнем парне столько любви к футболу и скиллов.

«Я всегда был с мячом. В школе он лежал у меня внизу, потому что учитель не разрешал держать его на столе. Я много играл с собаками, потому что отец сказал мне, что они меня не съедят, поэтому всегда был с ними. Нет ничего сложнее, чем играть против собаки».

«Первые образы, которые заставили меня увидеть футбол − Неймар, Месси, Вилья, Педро, вся эта «Барса». Так я был маленьким, дома с мамой и папой, это то, что я помню в первую очередь. После школы мы собирались дома у одного парня, потому что у него был компьютер. Включали видео с Неймаром и смотрели весь остаток дня. Потом шел домой, спал, а в свободное время пинал мяч в своей комнате».

«Игра на улице, один на один, избавила меня от страха игры против взрослых. Всегда играл с друзьями, а наши соперники были 20-летними, тогда как мне было 11 или 12 лет. Так сформировался мой стиль игры. Когда приехал в Ла Торрету, это правда, что во мне было много прямолинейности, мало контроля над собой, понимания, когда надо играть быстро, а когда медленно, умения играть командно».

«Думаю, что «Барселона» тот клуб, который больше остальных знает, как правильно использовать игроков. Помню, пришел в раздевалку, оставил обувь и пошел в тренажерный зал на велосипед, потому что мне было стыдно заходить туда, где есть Альба, Пике, Пьянич, все те, кто не играл в последнем матче. Поначалу очень нервничал на тренировке, потому что рядом те, кого ты видел по телевизору, а теперь ты играешь с ними, делишь раздевалку».

«И мало-помалу я перестал стыдиться. Я думаю, что благодаря тому, начал тренироваться рано и понемногу, со временем вся нервозность ушла. Нет, не то, чтобы не было давления, просто я из тех, кто не любит... Например, когда я вижу, что нахожусь на более высоком уровне, чем кто-то, то не расслабляюсь. Мне нравится, когда все сложнее. Я лучше не буду играть, чем буду играть во все подряд, и чтобы мне было легко».

«Для меня самое главное − оставить после себя наследие, сделать карьеру. И в конце концов, когда тебя сравнивают с Лео, не надо зацикливаться на себе. Это правда, что если тебя сравнивают с лучшим игроком в истории, то это потому, что ты все делаешь хорошо. Меня это, конечно, не беспокоит, но я стараюсь всегда оставаться собой».