👑 Угадаете лучшего тренера в истории АПЛ по версии действующих тренеров лиги? Возможно, но точно не вариант Слота 🤨

Тренеров английской Премьер-Лиги попросили назвать лучшего в истории менеджера чемпионата.

Скорее всего, вы догадаетесь, чьи фамилии звучали чаще всего. Пеп Гвардиола и Алекс Фергюсон.

Микель Артета также вспомнил Арсена Венгера. Марку Силва упомянул соотечественника - Жозе Моуринью.

А вот Арне Слот отличился больше всех: «Первый, кто приходит в голову, это Далглиш. Но и разумеется Клопп».

Видимо, все-таки большинство назвало Фергюсона. А кого бы вспомнили вы?