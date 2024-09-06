1 мин.

👑 Угадаете лучшего тренера в истории АПЛ по версии действующих тренеров лиги? Возможно, но точно не вариант Слота 🤨

21

Тренеров английской Премьер-Лиги попросили назвать лучшего в истории менеджера чемпионата.

Скорее всего, вы догадаетесь, чьи фамилии звучали чаще всего. Пеп Гвардиола и Алекс Фергюсон.

Микель Артета также вспомнил Арсена Венгера. Марку Силва упомянул соотечественника - Жозе Моуринью.

А вот Арне Слот отличился больше всех: «Первый, кто приходит в голову, это Далглиш. Но и разумеется Клопп».

Видимо, все-таки большинство назвало Фергюсона. А кого бы вспомнили вы?

Клубы
logoПеп Гвардиола
logoЖозе Моуринью
logoКенни Далглиш
logoЮрген Клопп
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль