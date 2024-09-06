Должна ли сборная Франции очаровывать болельщиков? Мбаппе попытался найти ответ и вышло не очень

Сборную Франции и лично Дидье Дешама постоянно критикуют за скучный стиль игры. Особенно учитывая то, какое талантливое поколение выросло у французов.

Во время предматчевой пресс-конференции один из журналистов спросил у Килиана Мбаппе, должна ли главная футбольная сборная очаровывать публику.

Журналист : Французский народ этим летом пережил много эмоций, касающихся спорта − Олимпийские игры и Паралимпийские игры. Есть ли необходимость в том, чтобы французская сборная вновь очаровала публику, потому что, как вы сказали, Les Bleus не играли хорошо во время Евро?»

Мбаппе: «Может быть. Может быть. Может быть. Э-э-э... Да, может быть. Может быть, нам нужно заново очаровать публику. Да, я просто скажу «может быть». Просто может быть».

Можно отметить, что вопрос был довольно необычным и неподготовленному человеку среагировать на него сложновато. Однако, с другой стороны, форвард сборной Франции и «Мадрида» Килиан Мбаппе даже не попытался.