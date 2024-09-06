Алвес впервые поиграл в футбол после приговора. Вышел в майке аргентинского клуба

Бывший защитник «Барселоны», «Севильи», «Ювентуса» и «ПСЖ» Дани Алвес давно не появлялся в инфополе благодаря футболу. В пятницу бразильца заметили играющим в футбол где-то в Барселоне. Любопытно, что он был майке аргентинского «Бока Хуниорс».

Алвес приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за сексуальное насилие над женщиной в ночном клубе в 2022 году. Однако недавно, по данным Diario AS, был выпущен под залог в ожидании результатов.

Большая карьера Алвеса завершилась в 2019 году: после «ПСЖ» уехал в «Сан-Паулу». В 2022-м на полгода вернулся в «Барсу», согласившись играть почти без зарплаты, а потом укатил в мексиканский «Пумас». С тех пор ездит лишь по заведениям суда.