Как же не везет «Реалу»: 6 новых травм и вообще не осталось ЦЗ, кроме Рюдигера

Клубы регулярно страдают от международного перерыва, в этот раз не повезло мадридскому «Реалу». В первую же неделю паузы на игры сборных травмировался Эдер Милитао.

В четверг Бразильская федерация футбола подтвердила, что основной центральный защитник «Реала» покинул расположение сборной:

«Защитник Эдер Милитао пожаловался на мышечную боль в правом бедре после тренировки в среду, и после медицинского обследования, проведенного в четверг, было установлено, что у него небольшая мышечная травма правого бедра».

А ведь Милитао только весной вернулся после порванных крестов. Здоровья!

Полузащитник Орельен Тчуамени и левый защитник Ферлан Менди покинули лагерь сборной Франции перед матчами Лиги Наций против Италии и Бельгии из-за ухудшения травм, полученных в матче «Реала» с «Бетисом» (2:0).

До них «Мадрид» потерял еще троих: Эдуардо Камавинга, Дани Себальоса и Джуда Беллингема. Давид Алаба все еще восстанавливается после крестов. Хесус Вальехо и Жоан Мартинес также тоже недоступны – вот это невезение Карло Анчелотти.

К матчу с «Сосьедадом» 14 сентября у итальянца в распоряжении только один центральный защитник – Антонио Рюдигер. Похоже, подтянут кого-то из молодежки – вероятнее всего, 19-летнего Хакобо Рамона, для которого эта игра может стать дебютной за первую команду «Реала».