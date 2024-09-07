Смотрим лучшие голы старта сезона РПЛ: есть классные удары Глушенкова и новичка «Спартака»

Пока чемпионат России делает паузу ради матчей сборных, есть время вспомнить самое красивое из старта сезона. Классных голов за семь туров набралось очень много. Мы собрали лучшие в одном материале.

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Пушка Голенкова из «Ростова» в ворота «Крыльев»

Во втором туре «Ростов» Валерия Карпина приехал в гости к «Крыльям», которые тяжело вкатывались в сезон. На исходе часа игры при счете 0:1 в пользу гостей полузащитник «Ростова» Роналдо перехватил мяч на половине поля хозяев. Протащив мяч вперед, бразилец выдал разрезающую передачу на Егора Голенкова, забежавшего за спины защитникам к правому краю штрафной.

Тот после полуразворота первым же касанием красиво пробил в дальнюю девятку ворот Сергея Песьякова.

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Дебютный гол Гагнидзе за «Динамо»

Второй тур был богат на дальние голы. «Локомотив», начавший сезон с победы над «Акроном» (3:2), приехал в гости к «Динамо». Казалось, что вначале матча преимущество было именно у «Локо», но на 12-й минуте счет открыли динамовцы. Бителло разыграл штрафной недалеко от правого флажка углового на оставленного совсем одного Луку Гагнидзе.

У того было время принять мяч на углу чужой штрафной, переложить под удобную левую ногу и красивым обводящим ударом закрутить в левую девятку. Для 21-летнего Гагнидзе это первый гол за «Динамо», где он выступает уже третий сезон.

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Первый гол со штрафного в новом сезоне: его автор – новый футболист «Спартака»

Закончил парад дальних голов второго тура новичок «Спартака» Эсекиэль Барко, для которого матч с «Химками» был дебютным в составе новой команды. Аргентинец красивым ударом со штрафного во втором тайме забил первый гол за новую команду. Ему даже не пришлось перебрасывать стенку из четырех человек – обводящим ударом с правой стороны попал точно в девятку. Мяч прошел в сантиметрах от бывшего спартаковца Резиуана Мирзова, стоявшего в стенке.

Барко стал первым футболистом «Спартака» с 2021 года, кому удалось забить со штрафного удара. До него это делал Йордан Ларссон. Также он – лишь пятый новичок РПЛ за 15 лет, забивший со штрафного в дебютной игре.

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Глушенков классно огорчил «Ростов» – только посмотрите на его инстинктивный удар!

В третьем туре уже «Ростов» пропустил после красивого удара издали. Вильмар Барриос с середины поля сделал заброс к штрафной гостей на Матео Кассьерру. Тот грудью скинул на Максима Глушенкова, который слета зарядил под перекладину с левой ноги.

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Глушенков не остановился: первый хет-трик оформил благодаря красоте

Во втором тайме того же матча Глушенков окончательно прихлопнул «Ростов». Пройдя по правому флангу и дойдя до чужой штрафной, Максим ушел сразу от двух игроков гостей – Ильи Вахании и Константина Кучаева. После этого сместился в центр и пробил издали. Удар Глушенкова не заблокировал ни один из семи игроков «Ростова», находившихся перед ним.

Благодаря этому голу Глушенков оформил хет-трик, ставший первым в его карьере. На старте сезона он уже забил 7 мячей в 5 матчах.

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«Крылья» прервали неудачную серию классным ударом Костанзы

За 16 минут до конца основного времени матча «Крыльев» и «Факел» Томас Гальдамес навесил в штрафную гостей точно на голову Фернандо Костанзе, а тот переправил в дальний угол.

Главная фишка этого гола – Костанза забил его первым же касанием, только что выйдя на замену. Диктор даже не успел объявить, что он появился на поле. Еще одна важная деталь – забитый мяч стал победным и прервал серию поражений самарцев.

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Шедевр от аргентинского легионера «Оренбурга»

В пятом туре «Оренбург» приехал в гости к «Ростову», и команда Валерия Карпина вновь пропустила после дальнего удара. На 18-й минуте гости убежали в контратаку – Брайан Мансилья протащил мяч по правому флангу, после чего ушел от Константина Кучаева в центр и пробил в девятку.

За семь туров это единственный гол аргентинца.

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Красивый гол со штрафного от перекладины – удивил игрок «Факела»

На исходе часа игры в матче шестого тура «Факела» и «Оренбурга» полузащитник Николай Гиоргобиани красиво направил мяч над стенкой – тот попал в перекладину и с отскоком от газона влетел в ворота.

Для Гиоргобиани это первый гол в РПЛ с июня 2020 года.

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Первый гол чилийца в Самаре со штрафного: классное исполнение штрафного

В шестом туре от Томаса Гальдамеса пострадал «Пари НН» – вновь штрафной с левого фланга, только на этот раз чилиец ударил в ближний угол, к чему был не готов Никита Медведев.

Этот гол стал первым для чилийца в Самаре – пришел он летом, а в том матче оформил дубль и помог победить. Гальдамес стал шестым игроком РПЛ с 2009 года, забивший в одном матче прямым ударом со штрафного и головой.

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Идеальный разрезающий пас со своей половины поля – «Локо» классно начал тайм с «Ростовом»

Гол, в котором предголевая передача получилась гораздо красивее самого удара. Второй тайм «Локомотив» и «Ростов» начали при счете 2:1. Разыграв мяч и сделав небольшую распасовку с партнерами, Дмитрий Баринов через все поле сделал передачу на Дмитрия Воробьева, который открылся между защитников. Важно, что перед этим форвард выдержал паузу, чтобы не забежать в офсайд. При этом мяч летел на средней высоте, но никто его не перехватил.

Далее нападающий принял пас и аккуратно выкатил на Наира Тикнизяна, набегавшего слева. Тот не промахнулся мимо пустых ворот. На шикарную комбинацию «Локомотиву» понадобилось 8 секунд. Интересно, что железнодорожники наигрывали ее давно .

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Фото: RUTUBE

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