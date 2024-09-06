У «Барсы» теперь есть «полевой» капитан. Это вообще как и зачем?

«Барселона» сообщила Ла Лиге, что Рафинья будет ее капитаном на поле в этом сезоне.

Ранее основным капитаном каталонцев был выбран вратарь Марк-Андре Тер Стеген – он в команде уже 10 лет. Однако по правилам лиги, общаться с арбитрами может только капитан – а немец точно не будет бегать от ворот до судьи в каждом спорном эпизоде.

Таким образом, кроме основного капитана у «Барсы» теперь есть «полевой» – единственный игрок, которому разрешено разговаривать с рефом.

Остальные капитаны каталонцев – Рональд Араухо и Френки де Йонг – все еще восстанавливаются после травм.