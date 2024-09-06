У «Реала» уже есть планы на следующее лето. Если Перес оформит все трансферы, кто вообще обыграет этот состав?
Прошла только неделя с закрытия летнего трансферного окна, но топ-клубы планируют будущее задолго вперед. О главных планах мадридского «Реала» знают примерно все: Флорентино Перес намерен подписать Альфонсо Дэвиса, Трента Александер-Арнолда и Флориана Виртца.
«Мадрид» мог купить хотя бы одного из троицы еще летом, но пошел по проверенному пути – подписанию свободных агентов. Контракты Трента и Дэвиса истекают в июне 2025-го, и пока ни один из них не близок к продлению соглашения. Но оба, по сообщениям инсайдеров, думают о «Реале».
С Виртцом сложнее: ему всего 21 год, а контракт до 2027-го – придется раскошелиться. Но если Перес оформит все три сделки, в следующем сезоне состав «Мадрида» будет выглядеть непобедимым.
Что думаете о составе, какие изменения внесли бы?
Ну ЦЗ необходим. Диаша из Сити было бы круто, но видимо нереально.. про Антонио Силву из Бенфики почему то молчали когда переход Йорро сорвался. Не знаю кто ещё из ЦЗ сможет усилить.. Бастони, Салиба..? Оба под 100 млн будут, как и Диаш