У «Реала» уже есть планы на следующее лето. Если Перес оформит все трансферы, кто вообще обыграет этот состав?

Прошла только неделя с закрытия летнего трансферного окна, но топ-клубы планируют будущее задолго вперед. О главных планах мадридского «Реала» знают примерно все: Флорентино Перес намерен подписать Альфонсо Дэвиса, Трента Александер-Арнолда и Флориана Виртца.

«Мадрид» мог купить хотя бы одного из троицы еще летом, но пошел по проверенному пути – подписанию свободных агентов. Контракты Трента и Дэвиса истекают в июне 2025-го, и пока ни один из них не близок к продлению соглашения. Но оба, по сообщениям инсайдеров, думают о «Реале».

С Виртцом сложнее: ему всего 21 год, а контракт до 2027-го – придется раскошелиться. Но если Перес оформит все три сделки, в следующем сезоне состав «Мадрида» будет выглядеть непобедимым.

Что думаете о составе, какие изменения внесли бы?