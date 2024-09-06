Самые молодые номинанты на «ЗМ» – как они провели те сезоны? Сравниваем старт карьеры Месси, Мбаппе и Ямаля

France Football включил Ламина Ямаля в список 30 игроков, номинированных на «Золотой мяч» 2024 года.

Вингер «Барселоны», которому всего пару месяцев назад исполнилось 17 лет, стал самым молодым футболистом, когда-либо номинированным на эту награду.

Предыдущий рекорд принадлежал Килиану Мбаппе – он впервые попал в элитный список в 18 лет и 293 дня. Не взял награду, хотя провел более яркий сезон: 26 голов и 8 асисстов во всех турнирах, выбил Пепа Гвардиолу из 1/8 ЛЧ, а летом перешел в «ПСЖ».

Ямаль хоть и был очень заметен на поле (особенно на победном для Испании Евро), но выбил только 6+7 по голевым действиям в прошедшем сезоне.

Для сравнения, Лионель Месси впервые был номинирован на «ЗМ» в 20 лет – это было в сезоне-2005/06: аргентинец оформил 9+6, «Барса» взяла ЛЧ, но Лео не играл с четвертьфинала из-за травмы. Хотя потом сверкнул на ЧМ, забив и отдав ассист.