🐈 Проклятие Бразилии: на ЧМ-2022 грубо прогнали кота – и посыпались неудачи

Не надо было так делать.

Cборная Бразилии очень блекло провела два года после ЧМ в Катаре. Медиа ищут причины. И не только игровые.

Необычная версия: это проклятие кота, с которым неуважительно обошлись на пресс-конференции в Катаре-2022.

Перед 1/4 на ЧМ сотрудник пресс-службы на глазах у всех вышвырнул кота. После этого у Бразилии одни неудачи

В Катаре все начиналось приятно: досрочный выход из группы (на поражение полурезервом от Камеруна никто не обратил внимание) и разгром Южной Кореи в 1/8 финала (4:1).

Во время пресс-конференции перед четвертьфиналом со сборной Хорватии на столе, за которым сидят игроки, устроился кот. Сотрудник пресс-службы Бразилии Винисиус Родригес очень неласково согнал его – другой Винисиус, из «Реала», немного опешил и замолчал.

На бразильцев обрушился вал критики за плохое обращение с животным. В итоге команда взяла кота к себе и назвала Гекса – в честь шестого титула чемпионов мира, за которым сборная приехала в Катар.

На следующий день бразильцы вылетели: забили на 105-й, но получили ответный в конце дополнительного времени и уступили в серии пенальти.

Так началась странная серия.

● В 2023-м сборная выиграла всего три из девяти матчей: обыграли только Гвинею, Боливию и Перу. А проигрывали не только грандам: получили 1:2 от Марокко, 2:4 от Сенегала и скатали 1:1 с Венесуэлой в отборе на ЧМ-2026.

В 2024-м с результатами получше (ни одного поражения в основное время), но огромный отпечаток наложил провал на Кубке Америки-2024. Бразильцы стартовали с неожиданных нулей с Коста-Рикой, разгромили Парагвай и снова сыграли вничью, теперь с Колумбией.

Позже вылетели в первом же раунде плей-офф, нарвавшись на Уругвай. Бразильцы дважды промахнулись в серии пенальти и впервые за 29 лет проиграли Уругваю на Кубке Америки.

● Олимпийскую сборную тоже зацепило: бразильцы впервые за 20 лет не попали на Олимпиаду. И это после побед на двух предыдущих турнирах. В решающем матче уступили принципиальному сопернику Аргентине, хотя для выхода было достаточно не проиграть.

Не помог даже суперзвездный Эндрик: в первом групповом этапе он блистал, во втором остался без результативных действий и с нереализованным пенальти.

● После ЧМ-2022 ушел главный тренер Тите. И началась суматоха.

Сначала команду подхватил Рамон Менезес из молодежки, при котором как раз стартовал неудачный 2023-й. После двух поражений в трех матчах его уволили и назначили Фернандо Диниза, незадолго до этого покинувшего «Флуминенсе». Стартовали приличнее (две победы и ничья в трех матчах), но концовку 2023-го совсем провалили: поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины, два из них – сухие.

Поражение от аргентинцев и вовсе стало первым домашним в отборах на ЧМ: прервали уникальную серию из 51 победы и 13 ничьих. Параллельно боссы заглядывались на Карло Анчелотти: итальянца хотели назначить в 2024-м после окончания контракта с «Реалом». Не вышло и тут: по слухам, удалось договориться, но Анчелотти продлил соглашение с мадридским клубом до 2026-го и оставил бразильцев без топ-кандидата.

Нынешний тренер Доривал Жуниор наладил результаты, но провалился на Кубке Америки. Медиа писали, что из-за вылета Жуниора уберут, но в итоге его оставили до ЧМ-2026. Об этом заявил президент бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

● Медиа даже связывают с проклятием тяжелейшую травму Неймара осенью 2023-го: одновременно порвал кресты и мениск. Нападающий до сих пор вне игры: ждут на поле не раньше сентября-октября. Ней уже тренируется с «Аль-Хилалем», но играть пока не готов.

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Чилийское медиа La Tercera констатирует : «С того спорного эпизода в Катаре началась черная полоса, из которой Бразилия не смогла выбраться. Из-за этого вера в «кошачье проклятие» стала еще сильнее».

Аргентинский Clarín нашел объяснение в религии: «В исламе коты – священные животные, и любое жестокое обращение с ними считается грехом, заслуживающим наказания».

В бразильском Jornal de Brasilia все поняли еще в декабре 2023-го и подтвердили полной хронологией бед. А также напомнили, что коты могут приносить невезение.

Испанская Marca среди неудач выделяет победу вечного соперника бразильцев Аргентины на ЧМ-2022 и даже смерть Пеле в декабре 2022-го через несколько недель после инцидента.

И неужели это все из-за одного кота?

В прошлом веке от похожего страдал аргентинский «Расинг»: на клуб наложили «проклятие семи черных кошек»

Можно не верить в нечто потустороннее, но подобное случалось и раньше. Самый известный пример – с «Расингом» из Авельянеды.

«Расинг», один из самых титулованных клубов страны, переживал расцвет во второй половине 20-го века: регулярно становился чемпионом Аргентины и брал другие трофеи, в том числе Кубок Либертадорес в 1967-м.

В том же году «Расинг» стал первым аргентинским клубом, выигравшим Межконтинентальный кубок (турнир, где встречались победитель Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и Кубка Либертадорес): одолели «Селтик» в трех матчах и взяли еще один международный кубок.

Успех «Расинга» явно не нравился соседям из авельянедского «Индепендьенте». Однажды ночью они пробрались вместе с ведьмой на стадион конкурента и закопали семь мертвых кошек по всей площади газона. По задумке это должно было принести клубу 50 лет бед.

Чтобы все обнулить, нужно было откопать всех несчастных кошек.

«Расинг» поначалу не воспринял это всерьез. Как оказалось, зря: странности начались совсем скоро.

В том же сезоне «Расинг» получил 0:4 от «Индепендьенте», хотя до этого не проигрывал сопернику несколько лет. Потом пошел резкий спуск в таблице: в 1968-м заняли третье место, через год – восьмое.

В 1983-м случился болезненный провал: «Расинг», уже 16 лет не бравший золото, в последнем туре проиграл в гостях «Индепендьенте» и сделал вечного соперника чемпионом Аргентины, а сам вылетел во вторую лигу. Тогда в проклятие поверили уже все, в том числе в клубе.

Главный тренер Хуан Карлос Лоренцо приказал перерыть все поле в поисках кошек. Однако нашли только шесть. Этого было недостаточно. По настоянию местного колдуна клуб отдельно похоронил найденных кошек, но и это не помогло.

Отчаявшись, «Расинг» провел в 1998-м на стадионе ритуал экзорцизма для изгнания нечистой силы: священник полностью окропил поле святой водой. Тоже не помогло.

В 2001-м наконец нашли седьмую кошку. В том же году «Расинг» победил в чемпионате Аргентины. Спустя 35 лет.

Фото: Gettyimages.ru /Ian Maule, Michael Steele, Kevork Djansezian; East News /NELSON ALMEIDA / AFP; commons.wikimedia.org /El Grafico