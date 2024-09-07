Лидер «Болтона» травмировался из-за… чиха! Объясняем, как этого избежать

Да, все возможно.

Нападающий «Болтона» Виктор Адебойеджо подвел тренера в самой простой ситуации. Настолько мощно чихнул, что повредил спину – вот такая нелепая травма.

Это не шутка. Точно-точно.

У «Болтона» уже девятая травма. Партнер Адебойеджо поскользнулся на лестнице и сломал пальцы

Главный тренер «Болтона» Иан Иватт потерял уже девятого футболиста – эпидемия травм продлилась максимально странно.

«Виктор страдает от неприятной травмы спины, которая возникла после того, как он чихнул. Хотите верьте, хотите нет, – говорит тренер. – Результаты сканирования должны поступить в ближайшее время.

Все помнят его столкновение с соперником в матче с «Чарльтоном», тогда все было в порядке. Но затем он довольно сильно чихнул. Виктор – мощный парень, и даже чихает он мощно. Почувствовал, как что-то хрустнуло между ребрами. Мы надеемся, там дело в хряще или в мышечном повреждении.

Мне надо внимательно посмотреть на себя, когда мои игроки начинают получать травмы из-за чихов».

Тренер и правда страдает. Четверо футболистов уехали в сборные, а еще девять травмированы. Причем нелепо сломался не только Адебойеджо. Защитник Уильям Форрестер, например, вывихнул и сломал пальцы на ноге, поскользнувшись на лестнице, а Рэнделл Уильямс порвал мышцу за день до финала плей-офф в мае.

«Болтон» в середине недели вырвал победу у «Барроу» (3:2) в Кубке лиги – только с двумя заменами, хотя соперник сделал все пять.

Адебойеджо уже полтора года в «Болтоне». В прошлом сезоне настрелял 10 голов в 35 матчах английской Лиги 1 (третий по силе дивизион). Теперь на него нацелился турецкий «Гезтепе» – там трансферное окно закрывается только 13 сентября, но Иватт уверен, что форвард останется: «Виктор никуда не уйдет, абсолютно никуда».

А что, из-за чиха можно так травмироваться? Объясняет редактор раздела «Здоровье» Ольга Бадрина

Хотя чихание на первый взгляд кажется вполне безобидным и нормальным процессом, оно может привести к травмам, особенно если человек сдерживает чих.

Чихание происходит рефлекторно, то есть не контролируется человеком. Обычно с помощью чиха нос очищается от инородных частиц, раздражающих слизистую оболочку – например, пыли, аллергенов, вирусов. Но иногда люди чихают в ответ на раздражение нервных окончаний в других частях тела – от слизистой оболочки кишечника (например, после плотного обеда) до кожи (так проявляется аллергия на солнце).

Сам процесс чихания состоит из трех фаз: глубокий вдох, кратковременная задержка дыхания и резкое сильное сокращение дыхательных мышц, которое сопровождается мощным выбросом воздуха через закрытую гортань. Давление внутри грудной клетки и живота при этом резко увеличивается. Если чих слишком интенсивный или человек пытается его сдержать, это может привести к травмам.

Возможные травмы, которые можно получить при чихании:

● травма хрящей грудной клетки (в некоторых случаях при резком чихании реберные хрящи могут немного сместиться или даже повредиться, что сопровождается хрустом и резкой болью);

● разрыв или растяжение грудных или брюшных мышц (если мышцы недостаточно разогреты, либо уже перегружены, в момент сильного чиха мышечные волокна могут перерастянуться или надорваться);

● травмы диафрагмы (диафрагма – это мышца, которая отделяет грудную полость от брюшной и участвует в дыхании. Чихание вызывает резкое сокращение диафрагмы, что может привести к ее спазму или перерастяжению);

● травмы ребер (обычно так бывает, если у человека уже повреждено ребро, от сильно чиха оно может вновь травмироваться, или у него остеопороз – заболевание, связанное с повышенной хрупкостью костей);

● травмы спины и позвоночника (если в момент чиха человек находится в неудобной позе, например, в наклоне или вполоборота, резкое чихание может привести к смещению позвонков или повреждению межпозвоночных дисков);

● межреберная невралгия или спазм межреберных мышц (резкий выброс воздуха сопровождается сильным сокращением мышц, что может спровоцировать боль или даже защемление нерва);

● повреждение барабанной перепонки (из-за резкого увеличения давления воздуха, который при чихе направляется в том числе во внутреннее ухо, могут повредиться мелкие косточки уха и барабанная перепонка);

● разрыв сосудистых аневризм (из-за резкого повышения давления, особенно в сосудах грудной клетки и головного мозга, может разорваться имеющаяся аневризма).

Правда, надо сказать, что перечисленные травмы – довольно редкие и обычно бывают только у людей, у которых уже есть проблемы со здоровьем костей, мышц, сосудов.

Как предотвратить травмы при чихании

Первое и самое важное – не сдерживать чих. Если человек сдерживает чих, давление в дыхательных путях сильно увеличивается, это может привести к повреждению сосудов, а также создать дополнительную нагрузку на мышцы и кости. Также, если человек чувствует, что вот-вот чихнет, лучше выпрямиться и принять удобную позу, чтобы мышцы не были напряжены.

При этом важно помнить, что в момент чихания человек может распространять бактерии и вирусы. В зависимости от силы чиха, капли носовой слизи и слюны с микробами могут улететь на расстояние до 6 метров и более. Чтобы не распространять инфекции и снизить риск заражения окружающих, желательно прикрыть рот и нос одноразовой салфеткой и выбросить ее сразу после использования. Если салфетки под рукой нет, можно чихнуть в сгиб локтя. Если чихнуть в ладонь, микробы останутся на руке и будут распространяться через ручки дверей, кнопки в лифтах, поручни лестниц, к которым прикасается человек. Если все-таки чихнули в ладонь, важно обязательно вымыть руки теплой водой с мылом или использовать антисептик для рук.

После чиха полезно сделать медленный и глубокий выдох, чтобы выровнять дыхание и снять напряжение с диафрагмы и грудной клетки.

Падение с велика (и минус Евро!), боулинг, порванный ахилл в душе: самые нелепые травмы в футболе

Несколько ярких примеров.

● Михал Садилек из сборной Чехии пролетел мимо Евро-2024 по максимально нелепой причине: за несколько дней до турнира неудачно рухнул с велосипеда. Сильно травмировал голеностоп – очень больно и обидно.

● Бывший игрок «Сент-Этьена» Ромен Амума однажды порвал запястье во время игры в боулинг. Он и еще несколько игроков клуба собрались на дне рождения одноклубника Вахби Хазри, и во время одного из бросков Амума получил разрыв связок запястья, из-за которого пропустил семь матчей.

● Экс-нападающий «Астон Виллы» Дариус Васселл в 2002-м обнаружил нарыв под большим пальцем правой ноги и не придумал ничего лучше, чем избавиться от него с помощью... дрели. Да-да, он просто просверлил ноготь, чтобы удалить болячку! Не помогло: после этого 22-летний Васселл выбыл на несколько недель из-за заражения крови, а чуть позже ему ампутировали часть пальца. На карьеру это не повлияло: играл еще 10 лет.

● В том же году Сантьяго Канисарес пропустил ЧМ-2002 по нелепой причине: порезал ногу в ванной. После душа вратарь хотел брызнуть одеколон, но выронил флакон и по привычке выставил ногу. Емкость все равно разбилась, а Канисарес порвал ахиллово сухожилие.

● В феврале 2006-го вратарь «Эвертона» Ричард Райт не сыграл с «Челси» из-за травмы на предматчевой разминке. Футболист проигнорировал табличку с рекомендацией не использовать вратарскую для разогрева, но в один момент поскользнулся и упал на эту табличку. Итог – поврежденная лодыжка.

● Защитник Кирк Броудфут во время выступлений за шотландский «Рейнджерс» пострадал от кулинарных экспериментов. В 2009-м Броудфут варил в микроволновке два яйца и сел прямо напротив. Яйца долго не протянули и взорвались, а столб пара обжег футболиста – к уже имевшемуся перелому ноги получил несколько ожогов.

Пропуск Евро из-за падения с велика. Драма Садилека из Чехии

Фото: East News /MI NEWS / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP; Gettyimages /Michael Steele; Federico Gambarini/dpa/Global Look Press