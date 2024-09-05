🔥 Гениальная идея из бразильского ФНЛ: «Амазонас» хочет играть на удаленном острове, чтобы замучить соперников. Дорога туда - ад 👹
В Бразилии есть замечательный клуб «Амазонас». Он играет во втором дивизионе страны, но скоро внимание к нему будет приковано со всех уголков континента.
Причина географическая. Руководство клуба хочет играть домашние матчи здесь.
Стадион называется «Афонсан». Он расположен в 100 км от Манауса - крупного транспортного узла.
Вы можете заметить, что вдоль берега стоят каноэ. Именно с их помощью мячи, покинувшие поле, возвращаются обратно на газон. Но есть сложность - течение. Это не озеро, а река Кастаньо.
Любопытно, что «Амазонас» могли бы играть на Amazonia Arena - стадионе, принимавшем матчи ЧМ-2014. Но в островном варианте тоже есть свой плюс - конфиденциальность.
Соперники точно не узнают секреты тренировок команды. А дорога до острова измотает любого неподготовленного человека: более 5 часов от Манауса, пересечение двух сломанных мостов и еще 90 км разбитых дорог.
И вы получаете ужасное поле, плохое освещение и маленькие раздевалки.
«Амазонас» отстают на 9 очков от строчки, позволяющей выйти в первый дивизион. Если клуб получит лицензию на проведение матчей на этой арене, то уже в ноябре туда могут отправиться «Америка Минейро» и «Гойяс».
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.