🔥 Гениальная идея из бразильского ФНЛ: «Амазонас» хочет играть на удаленном острове, чтобы замучить соперников. Дорога туда - ад 👹

В Бразилии есть замечательный клуб «Амазонас». Он играет во втором дивизионе страны, но скоро внимание к нему будет приковано со всех уголков континента.

Причина географическая. Руководство клуба хочет играть домашние матчи здесь.

это остров

Стадион называется «Афонсан». Он расположен в 100 км от Манауса - крупного транспортного узла.

Вы можете заметить, что вдоль берега стоят каноэ. Именно с их помощью мячи, покинувшие поле, возвращаются обратно на газон. Но есть сложность - течение. Это не озеро, а река Кастаньо.

Любопытно, что «Амазонас» могли бы играть на Amazonia Arena - стадионе, принимавшем матчи ЧМ-2014. Но в островном варианте тоже есть свой плюс - конфиденциальность.

Соперники точно не узнают секреты тренировок команды. А дорога до острова измотает любого неподготовленного человека: более 5 часов от Манауса, пересечение двух сломанных мостов и еще 90 км разбитых дорог.

И вы получаете ужасное поле, плохое освещение и маленькие раздевалки.

«Амазонас» отстают на 9 очков от строчки, позволяющей выйти в первый дивизион. Если клуб получит лицензию на проведение матчей на этой арене, то уже в ноябре туда могут отправиться «Америка Минейро» и «Гойяс».