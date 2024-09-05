😱 «Кто бы его затмил?» Каррагер считает Варди самым эффективным игроком в истории футбола 🤨

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сделал очень смелое заявление.

Англичанин захотел похвалить нападающего «Лестера» Джейми Варди, но, похоже, немного перестарался.

«Я всегда неохотно называю кого-то «лучшим на свете». Это может быть лишь вопросом мнения.

Но если бы вы составили список величайших игроков, подписание которых оказало сильнейшее влияние на клуб, и все это по соотношению цена/качество, то кто бы затмил Варди?» - заявил Каррагер.

Что ж, можете поспорить с Джейми. Но напомним, что Варди перешел в «Лестер» за 1 млн фунтов из «Флитвуд Таун» в 2012 году. На его счету 404 матча и 174 гола за клуб. Из трофеев: АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок Англии.