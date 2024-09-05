Де Брюйне выбрал лучших нападающих, с которыми играл: два неожиданных выбора

Лидера «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне спросили о том, является ли Эрлинг Холанд величайшим нападающим, с которым он когда-либо играл.

«В штрафной - да. В целом, это может быть Агуэро, но зависит от того, о чем вы говорите.

Я играл с действительно хорошими нападающими, такими как Агуэро, Это'О, Торрес, трудно сравнивать, но Холанд — самый результативный».

C Самуэлем Это'О и Фернандо Торресом Кевин успел поиграть в «Челси» в сезоне 12/13. Правда, тогда бельгиец отыграл в АПЛ всего три матча.

Холанд ударно начал новый сезон - семь голов в трех матчах (два хет-рика!).