Фанат утверждает, что разбил большой миф вокруг Криштиану Роналду

В твиттере в 2022 году написали о рекорде Криштиану Роналду по успешным обводкам за один матч.

Считалось, что Кришу принадлежит такой рекорд – ему якобы удалось сделать 20 обводок в игре против «Бенфики» в сезоне 2006/2007, играя за «МЮ».

Фанат с ником SelecaoTalk проверил рекорд на статистическом портале SofaScore. По статистике портала, у Роналду в том матче было 14 успешных обводок (всего попыток – 21).

«МЮ» в том сезоне дошел до полуфинала ЛЧ, пропустив в финал «Милан» – выиграли в Англии 3:2 и проиграли 0:3 в Италии.