«Барса» получит 10 млн евро от ФИФА. Компенсация за травмы игроков в сборной

В этом году «Барселона» ждет большую компенсацию от ФИФА за травмы Гави и Рональда Араухо в соответствии с программой по защите клубов.

Оба игрока получили травмы во время игры за сборные. Согласно Программе защиты клубов ФИФА, «Барсе» полагается около 2,5 миллионов евро за четырехмесячное отсутствие Араухо из-за разрыва подколенного сухожилия. Защитник получил травму на Копа Америка-2024.

Кроме того, ФИФА выплатит «Барселоне» 20 548 евро за каждый день отсутствия Гави. Молодой полузащитник не играет с ноября 2023-го, за его 10-месячное отсутствие каталонцы получат более 5 миллионов евро компенсации.

Таким образом, до конца года «Барса» может получить от ФИФА около 10 миллионов евро.