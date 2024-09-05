Главные партнеры Месси и Роналду по голевым действиям. Кто больше всех помогал легендам?

Криштиану Роналду и Лионель Месси – главные бомбардиры 21-го века. Но футбол никогда не был индивидуальной игрой, даже таким суперзвездам была нужна помощь передачами или открываниями. Посмотрим, у кого это чаще получалось.

Топ-5 партнеров Криштиану Роналду по голевым действиям:

Первый – разумеется, Карим Бензема: девять лет создавал португальцу великое наследие, а сам по-настоящему расцвел только после ухода Криро, и даже взял «ЗМ». С Гонсало Игуаином Роналду также пересекался в «Ювентусе».

Любопытно, что остальные трое в списке (Бэйл, Озил, Марсело) – ярко выраженные левши, хотя поставляли Кришу моменты с обоих флангов.

А вот главные партнеры Лео Месси:

И здесь бразильский защитник –Дани Алвес. Правда, лишь пятый. Ну а первые два места слишком легко читались: трио Месси-Суарес-Неймар войдет в историю, как одно из величайших.

Наличие в этом списке Педро – еще одно доказательство его большого таланта, который оставался в тени большую часть карьеры.