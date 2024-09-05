Галлахер влюбляет в себя фанов «Атлетико«💖: одел племянника в форму клуба, практикует испанский
Конор Галлахер стал игроком «Атлетико» всего несколько недель назад - 21 августа. Но бывший полузащитник «Челси» уже стал любимцем болельщиков.
Англичанин, похоже, действительно рад оказаться в «Атлетико», несмотря на то, что был в «Челси» с шести лет.
На своей презентации он пытался немного говорить по-испански и даже одел своего маленького племянника в форму «Атлетико».
Конор отыграл уже два матча в Ла Лиге - последнюю с «Атлетиком» провел очень уверенно.
И получил вызов в сборную Англии на матчи Лиги наций. Англия сыграет с Ирландией и Финляндией. Игры пройдут 7 и 10 сентября.