💰😩 «Астон Вилла» возвращается в ЛЧ спустя 41 год. Но цены на билеты столь высоки, что фанаты даже не рады: просмотр минуты матча стоит £ 1

«Астон Вилла» пробралась в Лигу чемпионов. И похоже, что это единственная хорошая новость.

В соцсетях растет недовольство местных фанатов, которые удивились высоким ценам на еврокубковые матчи.

Для сравнения: в прошлом сезоне у «Ньюкасла» цены были почти в два раза ниже.

Фанаты в шоке.

💭 «Есть много фанатов клуба, которые следили за ним на протяжении десятилетий. Но теперь они не смогут позволить себе билеты на матчи ЛЧ. Мы все понимаем, что дело в деньгах. Но это экстремальный пример. Полное безумие».

Негатив растет.

💭 «Болельщики заслуживают гораздо лучшего. Посещение всех четырех матчей «Астон Виллы» в Лиге чемпионов обойдется в 388 фунтов стерлингов. За эти деньги можно ходить на стадион весь сезон. Болельщики заслуживают гораздо лучшего».

💭 «Представьте себе пенсионера, который каким-то образом сохранил абонемент, живя на бобах и тосте. А теперь его просят потратить 75 фунтов стерлингов за игру в середине недели».

💭 «АПЛ продала бы душу в обмен на деньги».

💭 «Англичанам нужно брать пример у немцев».