Ушла эпоха. Впервые за 21 год Месси и Роналду нет в номинации на «Золотой мяч»

Сегодня французский журнал France Football определился с тридцаткой футболистов, которые попали в номинацию на премию «Золотой мяч» − «Лучший игрок сезона».

Вот они все − Джуд Беллингем («Мадрид»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Дани Карвахаль («Мадрид»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Артем Довбик («Жирона»/«Рома»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Матс Хуммельс («Дортмунд»), Харри Кейн («Бавария»), Тони Кроос («Мадрид»/без клуба), Адемола Лукман («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»/«Мадрид»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Дани Ольмо («Лейпциг»/«Барселона»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Мадрид»), Букайо Сака («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Федерико Вальверде («Мадрид»), Винисиус Жуниор («Мадрид»), Витинья («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Флориан Виртц («Байер»), Гранит Джака («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона».

Вам действительно не показалось. Впервые аж с 2003 года в номинацию на эту престижную индивидуальную награду не попало сразу оба извечных соперника − Криштиану Роналду и Лионель Месси. Это отметил не только Фабрицио Романо, но и официальный аккаунт «Золотого мяча».

В активе аргентинца восемь наград, а португальца − пять. При этом если не учитывать время, когда она вручалась не France Football, а ФИФА, то ситуация слегка меняется − четыре у Лионеля Месси и три у Криштиану Роналду. Кроме того, форвард «Интер Майами» − действующий обладатель приза.

Ушла эпоха, грядут последние времена.