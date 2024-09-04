«Очень похожи друг на друга». Левандовски разнес подготовку современных форвардов

Форварду «Барселоны» Роберту Левандовскому уже 36 лет, потому он может рассуждать на вечные темы в стиле «раньше было лучше». Поляк пообщался с B/R Football и признался, что ему совершенно не нравится то, каких форвардов сейчас готовят в академиях.

Журналист : «Думаю, что в ваше время был пик, пик эры нападающих. Ван Перси, Руни, Бензема, Агуэро. Чувствуете ли вы, что сейчас внимание к современным «девяткамю несколько ослабло или изменилось?

Левандовски : «Мое время − это время Криштиану Роналду и Месси. И я был где-то близко или между ними, хотя отстаю по количеству голов. Футбол постоянно меняется. Думаю, сейчас трудно найти такого форварда, какими были мы. Есть некоторые, но они не совсем такие. Может быть, придется подождать пару лет.

Изменилось то, как работают академии, как и чему учат молодых игроков. Наше поколение пришло с улицы, а сейчас это почти невозможно. Родители приводят детей на тренировки, потом забирают их и отводят домой. Все совершенно по-другому. Игроки очень похожи друг на друга. Я думаю, что позиция форварда чем-то напоминает позицию вратаря: ты играешь с командой, но по итогу в ней чуть больше индивидуальности. Знаете, футбол меняется. Меняются качества, игра, стиль игроков».