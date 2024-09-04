💣😡 «Нормально разговаривай!» Сенсационный отрывок с тренировки «Арсенала», который может объяснить уход Ляказетта

Если кто-то не понял, почему Александр Ляказетт решил покинуть «Арсенал», то вот вам еще одна теория.

Небольшой отрывок из тренировки «канониров».

«Разговаривай нормально!» – можно было услышать во время одной из тренировок «Арсенала».

Ляказетт был не в духе, из-за чего у него возник конфликт с Седриком. Итог вы видели.

Что же должно произойти, чтобы успокаивать всех пришлось Джаке?

Напомним, Ляказетт покинул «Арсенал» летом 2022-го. Он ушел в «Лион» в статусе свободного агента.