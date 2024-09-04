😦 Думаете, что Клубный чемпионат мира это ерунда? Ради него DJ Khaled научился жонглировать мячом. И это лишь из-за презентации лого 😱

Уже в следующем году состоится Клубный чемпионат мира, который организует FIFA.

Для понимания всей серьезности намерений Международной федерации футбола, вот вам ролик DJ Khaled.

Это лишь для того, чтобы показать новый логотип.

«Возьми это в мир.

Поздравляем с красивой новой эмблемой! Увидимся в 2025 году!» - написал в соцсетях музыкант.

Напомним, турнир состоится следующим летом в США.