Танцуй, как будто никто не видит. Болельщик «Бока Хуниорс» зажег на домашней арене клуба 🕺

Вы в «Танцах»!

В последнем туре аргентинского чемпионата «Бока Хуниорс» дома играл с «Росарио Сентраль» и благодаря двум ранним голам смог победить соперника − 2:1.

В тот день над Буэнос-Айресом лил неслабый дождь и даже самые преданные фанаты пытались спрятаться под крышей, чтобы не быть насквозь мокрыми. Многие, но не все.

Один из болельщиков настолько почувствовал себя настолько свободным, что устроил танцы на домашней трибуне. Пока все остальные исполняли одну из кричалок, мужчина делал заявку на лучшее непрофессиональное танцевальное видео года.

Получилось?