⚰︎ Крипота из Норвегии: допинг-офицеры приехали тестировать игроков сборной, но двое из их списка уже мертвы... 🙂

Норвежское антидопинговое агентство пробило ядро Земли.

Допинг-офицеры посетили лагерь национальной команды. Помимо игроков, указанных в заявке, в их списках были два очень необычных человека: экс-полузащитник «Люна» Йорген Юве и третий бомбардир в истории сборной Эйнар Гундерсен.

Если вы знаете эти имена, то уже поднимаете свою челюсть. Для остальных: Юве умер в 1983-м, а Гундерсен - в 1962-м.

Толком в ситуации не разобрались даже сами норвежцы. Но наиболее близкий к истине вариант: из-за недопонимания допинг-офицеры получили в ФФН (Федерация футбола Норвегии) список лучших бомбардиров сборной. И, разумеется, их ничего не смутило.

У Юве в активе 33 гола за Норвегию, а у Гундерсена - 26. Это второй и третий результаты в истории национальной команды.

А может, это просто чья-то шутка?