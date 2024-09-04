📸 Самое странное видео с Месси и Роналду – реклама Эль-Класико из 2013-го: Лео и Криш переписываются друг с другом
Лионель Месси и Криштиану Роналду в 2013 году снялись в забавном анонсе Эль Классико.
В рекламе Месси и Роналду переписываются друг с другом на разных телефонах – Apple и Samsung. Месси пишет сообщения на iPhone, а Роналду — на Galaxy S3. Все смс – с Caps Lock.
Месси: «С нетерпением жду Эль-Классико»
Роналду: «Я тоже! Люблю побеждать в матчах против твоей команды»
Месси: «ХАХА! Я к тому времени уже установлю новые рекорды»
Роналду: «Бла Бла Бла»
Месси: «Увидимся в марте!»
Роналду: «Не могу дождаться».
В октябре 2013-го Классико завершилось вничью 2:2. По дублю сделали как раз Месси и Роналду.