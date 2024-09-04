Ибрагимович рассказал, почему он никогда не сможет стать главным тренером

Златан Ибрагимович — один из самых выдающихся нападающих современного футбола.

42-летний Ибра сделал блестящую карьеру, выступая за «Интер», «Милан», «Барсу», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и другие клубы.

Многое изменилось в футболе с момента дебюта Златана за «Мальме» в сезоне 1999/2000. Единственное, что осталось неизменным — это юмор шведа.

Златан завоевал множество трофеев как футболист, но рассматривал ли бы он когда-нибудь возможность стать тренером?

«Это невозможно», — ответил он с усмешкой.

«Во время игры я бы ударил как минимум двух игроков, а после игры — восьмерых!»

Сейчас Златан занимает должность советника владельца «Милана». Его взяли на работу в клуб сразу после завершения карьеры.