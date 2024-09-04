🥹 Футбол, семья и щенок Нило – все, что нужно Педри для счастья

Звезда «Барселоны» Педри дал откровенное интервью, в котором поделился радостями своей обычной жизни.

«Когда я больше всего счастлив? В компании своей семьи. А теперь и с моим щенком Нило. Моя мама хотела назвать его Тором, но я искал другие варианты – она позволила мне решить. Мои родители живут со мной в Барселоне, хотя отец ездит туда-сюда на Тенерифе, чтобы приглядывать за бабушкой.

Я не могу жить без футбола. Это все в моей жизни. Это то, что мне нравится больше всего.

Секрет моей физической формы? Работа с Хулио Тусом (новый тренер по физподготовке), силовыми тренировками с лентой, шкивами и прочим. Я чувствую себя очень хорошо. Потом я продолжаю заниматься пилатесом, хотя мой учитель сейчас болен, и я не могу посещать занятия. Еще гипербарическая барокамера, холодная вода по утрам, сон. Это все часть рутины», – сказал Педри.

А вам?