😳 Эпизод, который пробудил зверя? Такого Гави вы еще не видели. В матче за «Ла Масию» юный каталонец получил по лицу и заплакал 😭

За свою недолгую карьеру во взрослом футболе Гави дал понять, что характер у него весьма суровый.

Юный хавбек «Барселоны» часто лезет в конфликты (чаще только Винисиус), из-за чего у него бывают необязательные наказания в виде горчичников.

В соцсетях всплыл отрывок, который может вам объяснить резкую перемену характера игрока.

На маленьком Гави сфолили. Либо от боли, либо от разочарования – он заплакал. И побежал к медицинскому штабу.

Судя по всему, это случилось во время матча из турне по Японии.

А что, если это и есть тот катарсис?

😡😡😡 «Это не наша вина, что ни одна принцесса не любит кого-то из наших молодых игроков». Один эпизод из класико, взбесивший фанатов «Реала»

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