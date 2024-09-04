🤥😍 «Я влюбилась с первого взгляда, а потом узнала, что он играет за «Палмейрас». Габриэли Миранди рассказала, как познакомилась с Эндриком 🤣
Вы уже много слышали о современных отношениях новичка мадридского «Реала» Эндрика и его пассии Габриэли Миранди.
Девушка часто сопровождает парня на мероприятиях и следит за его успехами с трибун.
Недавно она ответила на животрепещущий вопрос: «Как?»
Готовьтесь.
«Когда я впервые увидела Эндрика, то не знала, что он футболист. Он сидел в торговом центре один. Я посмотрела на него и подумала: «Какой классный парень! Он так харизматично и соблазнительно выглядит».
Я поняла, что это мужчина моей будущей жизни. Я влюбилась с первого взгляда, а потом узнала, что он играет за «Палмейрас», – сказала Миранди.
Теперь вопрос к вам. Верите?
😮 Габриэли Миранда и Флорентино Перес – главные приближенные Эндрика на презентации «Реала»
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