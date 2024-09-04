🤥😍 «Я влюбилась с первого взгляда, а потом узнала, что он играет за «Палмейрас». Габриэли Миранди рассказала, как познакомилась с Эндриком 🤣

Вы уже много слышали о современных отношениях новичка мадридского «Реала» Эндрика и его пассии Габриэли Миранди.

Девушка часто сопровождает парня на мероприятиях и следит за его успехами с трибун.

Недавно она ответила на животрепещущий вопрос: «Как?»

Готовьтесь.

«Когда я впервые увидела Эндрика, то не знала, что он футболист. Он сидел в торговом центре один. Я посмотрела на него и подумала: «Какой классный парень! Он так харизматично и соблазнительно выглядит».

Я поняла, что это мужчина моей будущей жизни. Я влюбилась с первого взгляда, а потом узнала, что он играет за «Палмейрас», – сказала Миранди.

Теперь вопрос к вам. Верите?

😮 Габриэли Миранда и Флорентино Перес – главные приближенные Эндрика на презентации «Реала»

😱 Похоже, в семье Эндрика есть серьезные проблемы. Габриэли Миранда соврала о своем возрасте в эфире ток-шоу, сидя рядом с будущей свекровью. Ее реакция 🤦‍♀️

😐 Эндрик – не только главный талант Бразилии, но и новый «Король кринжа». Фанаты «Реала» бьют тревогу 🤦‍♂️