🌟😍 Кульминация дизайнерского творчества. Форма сборной Албании= простота+гениальность. Почему она так хороша?

Сборная Албании в этом году значительно повысила уровень своей популярности. Этому поспособствовал не только факт выхода на Евро, но и отчаянное сопротивление команды в группе смерти. Особенно в матчах с Италией и Хорватией.

Но и это не все. Наверняка вы заприметили игровую форму албанцев.

Если с черной все понятно, то даже красная, удивительным образом, начинает ассоциироваться с командой. При этом, нельзя сказать, что дизайн поражает своей новизной. Все просто и однотонно.

И вот Macron (смешно, да) представили три комплекта формы сборной Албании на новый сезон.

Это домашняя.

Сзади вышито: «Албания».

А на окоемке надпись «Албания, ты меня уважаешь», принадлежащая знаменитому поэту Наиму Фрашери.

Гостевой вариант.

И всеми любимая черная – третий комплект.

Возможно, вы удивитесь, но Macron – не французская компания, а итальянская.

В резюме бренда есть сотрудничество с такими клубами, как «Кристал Пэлас», «Сампдория», «Ницца», «Реал Сосьедад», «Базель». И даже гигантами вроде московского «Торпедо» и тульского «Арсенала».

Цены соответствующие.

А еще они сделали это👇.

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