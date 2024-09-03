💰 Марсьяля готовы завалить деньгами в Греции. АЕК сделает француза самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба 😱
Антони Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед», но вряд ли об этом сожалеет. Француза ждет жирный контракт в солнечной Греции.
СМИ сообщают, что нападающий может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории AEK.
Если Марсьяль примет предложение греков, то опередит по окладу Эрика Ламелу, который больше всех зарабатывает в клубе на данный момент, уточняет Sport24.
По неподтвержденным данным, Ламела получает в Греции £2,1 млн ежегодно.
Также экс-игроком «МЮ» интересуются в Саудовской Аравии, США и Мексике.
Напомним, что в Англии Марсьяль зарабатывал около £12 млн.